Pattini d'argento, stasera in tv martedì 3 gennaio la travagliata storia d'amore tra Matvej e Alisa: trama e cast

Pattini d'argento, stasera in tv martedì 3 gennaio alle 21.25 su Rai 1, il film del 2020 diretto da Michail Lokšin, al suo esordio alla regia, tratto dall'omonimo romanzo del 1865 di Mary Mapes Dodge. Prosegue così la messa in onda della Rai di film per la serie "i buoni sentimenti". Una romantica e appassionante storia d’amore che sfida, oltre al ghiaccio, le barriere sociali: è il film russo “Pattini d’argento”. Mentre l'ambientazione del romanzo è nei Paesi Bassi con la pellicola ci si sposta alla San Pietroburgo di fin de siècle, si ispira anche a Romeo e Giulietta.

Pattini d'argento, stasera in tv su Rai 1: la trama

La trama - Russia, Natale 1899. Matvey è un ragazzo di 18 anni che lavora come fattorino per una panetteria, è di umili origini e la sua unica ricchezza sono un paio di pattini d'argento che ha ereditato dal padre. Quando viene ingiustamente licenziato, per poter continuare a pagare le spese di cura al padre malato di tubercolosi, non gli resta che unirsi ad una banda di borseggiatori, nota alla polizia zarista come la "Banda dei Pattinatori", che compiono il loro furti pattinando. Nel frattempo, Alisa, la figlia di un ufficiale di alto rango, si sente incatenata dalle rigide regole che l'autorità paterna le ha imposto. Sogna di diventare una scienziata contrariamente a quello che la famiglia ritiene corretto per una donna della sua posizione sociale. Matvej e Alisa presto si frequentano in segreto e il ragazzo cercherà anche di farla entrare in università per studiare chimica, nonostante il divieto del padre che vorrebbe sposarla al Capitano delle Guardie della città per risollevare la sua situazione economica. A lungo andare, la banda dei borseggiatori viene scoperta e Alisa deve fare i conti con l'amore che prova per Matvej.

Il cast e l'ambientazione

Il film batte bandiera russa e si evince non solo dal cast, ma anche dalla trama. Rispetto al romanzo, infatti, l’ambientazione si sposta dai Paesi Bassi a San Pietroburgo.. Il cast - Fedor Fedotov, Sonya Priss, Yuriy Borisov, Kirill Zaytsev, Aleksei Guskov, Severija Janusauskaite, Cathy Belton, Margarita Adaeva, Mikhail Shelomentsev, Bato Shoinjonov, Aleksandra Revenko, Timofey Tribuntsev, Yuriy Kolokolnikov, Denis Lavant, Konstantin Murzenko, Sergey Koltakov, Dmitriy Lysenkov, Vasiliy Kopeikin