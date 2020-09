Patrizia De Blanck a seno nudo al GfVip: in quel momento Barbara D'Urso si era collegata

Patrizia De Blanck subito protagonista del Grande Fratello Vip, iniziato ieri sulle reti su Canale 5. A meno di 24 ore dall'inizio del reality condotto da Alfonso Signorini, è arrivato già il primo topless. Si tratta della contessa Patrizia De Blanck che pochi minuti fa si è tolta il vestito di fronte alle telecamere, restando senza reggiseno.

L'imbarazzo di Barbara D'Urso

La prima sfuriata: «Io non faccio un ca**o»

Proprio in quel momento, Barbara D'Urso in diretta con Pomeriggio 5 era collegata con la Casa e ha assistito al "fattaccio". La conduttrice ha commentato così: «Immagino il putiferio che starà avvenendo adesso in regia al Gf. Non era la nostra regia, noi non c'entriamo niente, però - aggiunge ironica - devo dire che la contessa a 75 anni aveva un bel seno». E conclude: «Adesso staranno spiegando a Patrizia De Blanck che ci sono stanze in cui ci si può spogliare e in altre no». Risate in studio.In mattinata, Patrizia De Blanck si era resa già protagonista della prima sfuriata di questa edizione, attaccando gli autori per le luci sempre accese in casa: «Io non faccio un ca**o, non me ne frega proprio niente. Mi lasciate la luce accesa che sembra Broadway e non posso dormire la notte. Io me ne vado, mi sono rotta i cog**oni, non posso rimanere in questa atmosfera».

