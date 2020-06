Laerte Pappalardo, come sta il figlio di Adriano dopo il malore: «Ho passato un brutto quarto d'ora»

Laerte Pappalardo, dopo il malore accusato in Cilento, ringrazia i medici che lo hanno curato e rassicura tutti i follower. «Ho passato veramente un brutto quarto d'ora!», scrive nell'incipit del post il figlio di Adriano Pappalardo. L'attore, 44 anni, si trovava a Marina di Camerota, in Cilento, per girare uno spot televisivo, quando due giorni fa ha accusato un malore. Immediatamente soccorso, Laerte Pappalardo, ex marito di Selvaggia Lucarelli e padre di Leon, era stato portato per accertamenti all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

«Ringrazio tutti per l’interessamento e vi voglio bene» - ha scritto su Facebook Laerte Pappalardo - «Ci tengo a ringraziare soprattutto tutti i medici del pronto soccorso del presidio Ospedaliero “San Luca” di Vallo Lucania per la loro professionalità e simpatia in questo momento molto duro per loro! Grazie, grazie, grazie».

