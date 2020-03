Paolo Sorrentino si racconta su Sky Arte: «Vorrei fare un film su ciò che è più mio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho chiuso con i film sul potere, ne ho fatti fin troppi. È che io il potere non lo conosco. Il mio mestiere è totalmente sprovvisto di potere, è qualcosa di accessorio, di decorativo. E quindi dato che il potere non lo conosco, che è misterioso per me, desta una grande curiosità. Quindi la mia fascinazione per il potere è data dal fatto che non lo conosco. Mi illudo, facendo questo tipo di film, di conoscerlo». Lo dice il regista premio Oscarospite del secondo appuntamento di “Vite - L’arte del possibile”, in onda su Sky Tg24 il 9 marzo alle 20,30, su Sky Arte martedì 10 marzo alle 20.45 e disponibile On Demand.«Il prossimo obiettivo potrebbe essere raccontare Napoli», confessa il regista rispondendo alla domanda su quale sia il prossimo aspetto dell’Italia che vorrebbe mostrare in un suo film. «Per molti anni, quando sono venuto a Roma, il rapporto con Napoli era abbastanza di disinteresse. Negli ultimi tempi invece, mi è venuta una gran voglia di tornarci e di andare a rivederla. Penso che alla fine si faccia proprio un cerchio nella vita, un giro: si parte da un posto e ci si può tornare, si vuole tornare. Perché non ci si libera per nessun motivo al mondo dall’origine, dalle radici». «Ho sempre fatto film che non mi riguardano direttamente - ha proseguito Sorrentino - e mi piacerebbe iniziare a far film che mi riguardano da vicino, che riguardano me, un pò di cose mie».