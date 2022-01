Paolo Fox scomparso, risolto il mistero dell'assenza da "I Fatti Vostri". «Ha il Covid»

Paolo Fox sta bene, ma è in isolamento perché ha il Covid. Risolto il mistero dell'assenza dell'astrologo da "I Fatti Vostri". Aveva fatto preoccupare i fan la "scomparsa" improvvisa dalla trasmissione, ma il silenzio sulle motivazioni è stato mantenuto solo per questioni di privacy. Secondo "TvBlog", l'oroscopista dovrebbe tornare in trasmissione già nelle prossime puntate.

I presentatori de I Fatti Vostri Salvo Sottile e Anna Falchi non avevano svelato ai telespettatori i motivi dell'assenza di Paolo Fox, scatenando diversi rumors sui social. «Abbiamo il diritto di sapere», «cosa gli è successo?», alcuni dei commenti dei fan preoccupati. E nelle ultime ore tra le ricerche di Google le parole più cercate sono state "Paolo Fox morto". Niente di vero. L'astrologo è rimasto a casa in isolamento e ha chiesto il riserbo sulle sue condizioni.