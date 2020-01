Paolo Del Debbio, malore a Diritto e Rovescio. Il tweet rassicurante: «Ci vediamo giovedì»

Paolo Del Debbio ha avuto un malore a Dritto e rovescio. Il conduttore - da anni in Mediaset - ha fatto seriamente preoccupare i telespettatori nella puntata di ieri sera di Dritto e rovescio su Rete 4. Il conduttore ha dato forfait durante la trasmissione, per un improvviso dolore alla gamba. «Non riesco a stare in piedi, ora viene Marcello Vinonuovo che mi sostituisce», ha detto, per poi non comparire più in video. Nel pomeriggio di oggi, Del Debbio ha comunque tranquillizzato tutti con un tweet dal profilo della trasmissione: «Cari telespettatori - scrive - mi avete inondato di affetto. Ora sto meglio, grazie a tutti! Ci vediamo giovedì prossimo». Nella puntata di ieri alla fine è stato proprio Vinonuovo a sostituirlo fino alla fine: ma tra sei giorni, come detto, al timone di Dritto e rovescio tornerà lui.



LEGGI ANCHE Jonathan Kashanian, malore in diretta a Detto Fatto? «Mi sento male». Bianca Guaccero interviene

LEGGI ANCHE Lamberto Sposini ritorna sui social, la foto su Instagram con Cesara Buonamici commuove i fan

Paolo Del Debbio, il suo sostituto ha portato a termine la puntata

«Non riesco a stare in piedi. Mi devo riposare un attimo. Ora viene Marcello Vinonuovo che è validissimo, mi sostituisce per un pochino». Il presentatore ha lasciato lo studio e il suo sostituto ha portato a termine la puntata fino all'1 di notte circa. Non sono state date altre informazioni in merito al problema avuto da Del Debbio, né è stato detto nulla sulla sua partecipazione alla prossima puntata. Marcello Vinonuovo, giornalista per Mediaset dal 2007 ha lavorato come inviato per Studio aperto, ha lavorato a Tgcom24 e a Videonews, dove ha collaborato alla realizzazione di trasmissioni come Matrix e Quinta Colonna. Il pubblico televisivo lo conosce come conduttore del talk show Dalla vostra parte nel 2017.

LEGGI ANCHE Morto Manuel Frattini, divo del musical: malore prima di andare in scena a Milano

LEGGI ANCHE Mercedesz Henger, malore in diretta a Domenica Live e scambi di "frecciatine" con la madre Eva

Ultimo aggiornamento: 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanti i messaggi di solidarietà da parte dei telespettatori, soprattutto di quelli più affezionati a Del Debbio e alla sua trasmissione. «Forza Paolo, guarisci presto». «Siamo con te, ti aspettiamo». «Del Debbio grande uomo e giornalista, spero di rivederti presto in tv». L'affetto dei social è incontenibile, Paolo Del Debbio è pronto a tornare in onda già giovedì prossimo nella prossima puntata di Dritto e Rovescio.