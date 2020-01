Chi è Paolo Del Debbio, da 10 anni in prima linea a Mediaset

Paolo Del Debbio, 62 anni, è un giornalista, conduttore televisivo e attore. Volto noto in tv, nelle reti Mediaset, ha condotto Mattino Cinque, Quinta colonna, dalla vostra parte, Dritto e rovescio. Del Debbio, originario di Lucca, laurea in filosofia, ha lavorato presso Fininvest Comunicazioni, prima di dedicarsi al giornalismo. Ha condotto tanti programmi, dal 2010 fino al 2013 è stato al fianco di Federica Panicucci nelle tre edizioni di Mattino Cinque. Poi è passato in prima serata su Rete 4, con Quinta colonna, e alla conduzione del rotocalco di approfondimento del Tg4 Dalla vostra parte.

Paolo Del Debbio, malore a Diritto e rovescio in diretta: ecco come sta adesso



Paolo Del Debbio, dal 2009 a Diritto e rovescio

Dal marzo 2019 conduce Dritto e rovescio, sempre su Rete 4. Del Debbio è anche do cente a contratto di etica ed economia all'Università Iulm di Milano. È stato tra i promotori della fondazione di Forza Italia nel 1994, in cui ha svolto l'incarico di direttore dell'Ufficio Studi nazionale. In occasione delle elezioni regionali in Toscana del 1995, è stato candidato dalla coalizione del Polo per le Libertà per la presidenza della regione, risultando sconfitto. In seguito è stato assessore per le periferie e la sicurezza nella giunta comunale milanese guidata da Gabriele Albertini dal 1998 al 2001.

