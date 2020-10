Paolo Brosio concorrente al Grande Fratello Vip: solo un mese fa guariva dal Covid

Alla fine ce l'ha fatta, Paolo Brosio entra nella casa del Grande Fratello Vip in qualità di concorrente. L'annuncio ufficiale da parte degli account social del reality di Canale 5. Brosio, accreditato fin dall'inizio come concorrente del Gf Vip, ha dovuto rimandare il suo ingresso nella casa perché positivo al Covid. Il virus ha messo a dura prova il giornalista con un'aggressiva polmonite e conseguente ricovero in ospedale. La guarigione poco più di un mese fa, il 27 settembre. Paolo Brosio adesso sta bene ed è pronto a riprendere da dove aveva lasciato: dal Grande Fratello Vip.

APPROFONDIMENTI GF VIP Gf Vip, Paolo Brosio guarito dal Covid: «Sono pronto a entrare... TELEVISIONE Andrea Zelletta esce dal GF Vip per "motivi personali": la... LA RIVELAZIONE ​Grande Fratello Vip, Paolo Brosio: «Ho rischiato di entrare... PRONTO AL REALITY Grande Fratello Vip, Paolo Brosio dimentica Dayane Mello: innamorato... IL GIORNALISTA Gf Vip, Paolo Brosio: «Ho avuto il Covid, ho visto la gente... IL REALITY Grande Fratello Vip, succede di tutto nella notte: ecco cosa ha...

LEGGI ANCHE ​Grande Fratello Vip, Paolo Brosio: «Ho rischiato di entrare nella casa positivo al Covid, i tamponi erano negativi»

Ultimo aggiornamento: 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA