Paolo Bonolis stupisce, ma il dolce post su Sonia Bruganelli non convince il web: «Queste cose se le scrive da sola»

«Sono entrata in questo studio da produttrice ed esco da soubrette. Avrò fatto bene?!???» con queste parole e un Bye Bye si chiude l'esperienza di Sonia Bruganelli al Gf Vip. L'opinionista che non si è mai tradita e ha fatto della sua sincerità la sua bandiera da sventolare alta nel reality di Alfonso Signorini ora torna alla sua routine fatta di libri, uscite e lavoro. È stata critica ma è stata anche tanto amata Sonia che a poche ore prima dell'inizio della diretta della finale del Grande Fratello Vip 6 riceve i complimenti anche da parte del marito. Ma il post di Paolo Bonolis non convince tutti: parole troppo al miele (secondo le malelingue) per il cinico istrione romano.

Paolo Bonolis, il post per la moglie scatena il web

«Sarò sempre orgoglioso di te. Ricordalo», poi un cuore, e ancora: «Sei su Mediaset infinity con un programma che hai voluto a tutti costi, sei un’opinionista al Gf con le palle, sei una mamma bravissima ed una produttrice fantastica. Ti auguro di accendere di nuovo le tue emozioni anche in altri settori della tua vita. Nel frattempo puoi sempre contare su di me. Paolo».

I commenti

Dopo la dolce dedica il web si è scatenato. Tra chi ha trovato il gesto romantico e tenero e chi addirittura si è convinto che la Bruganelli si sia scritta tutto da sola. Increduli i fan del conduttori si sono lasciati a commenti sinceri, tra veleno e miele, ma Sonia ci è abituata.

Gli utenti si dividono

I più romantici si sono lasciati andare: «Dolcissimo», a «un marito che ama davvero la sua donna», fino ad «hai sposato una grande persona». Ma non sono mancate critiche e sospetti.

«Bruganelli, ti scrivi i post da sola?», e anche «Ma chi ti sopporta, sei pessima in tutto». Un altro utente scrive: «Ma figurati se Paolo scriverebbe tutto questo! A lui non piacciono per niente i social… sono complimenti che si fa la moglie stessa. Io credo che queste cose se le scrive da sola». Chi anche insulta il conduttore: «Ma davvero ha scritto lui quelle cose? Poverino, la sudditanza». E chi anche lancia frecciatine contro il ruolo investito da Sonia: «Più che un’opinionista con le pa…le, è stata un’opinionista che ha frantumato le bal..e a tutti noi ed è stata di una saccenza e arroganza unica. Capisco che è la moglie, ma bisogna anche essere oggettivi. Siamo onesti. Opinionista con le pal..e anche no».

Ora è vero che Paolo Bonolis non si è mai mostrato incline al romanticismo, ma un post al miele per la moglie dopo 6 mesi che la "deve" dividere con Alfonso Signorini gli sarà pur concesso no?