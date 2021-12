Paola Turci canta Ufo Robot con Claudio Baglioni a Uà

A Uà sul palco di Claudio Baglioni arriva Paola Turci, che vuole rivoluzionare la situazione. Decisa infatti a non cantare «le solite cose» si cimenta con il padrone di casa in duetto sulle note del successo d'animazione anni '80 Ufo Robot.

Decisa a continuare su questa strada si offre anche di improvvisare uno spettacolo di pole dance, disciplina in cui è ferratissima, ma Baglioni non cede. Prova allora con una barzelletta su un fagiolo la cantante, ma Baglioni è preoccupato per possibili fraintendimenti: «Mica ho detto pisello, ho detto fagiolo».

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Achille Lauro recita San Francesco a Uà. Claudio... CANALE 5 Andrea Bocelli a Uà con Baglioni: «Ero timido, se... CANALE 5 Baglioni sfida Venditti a biliardino a Uà: «Eravamo... CANALE 5 Giuliano Sangiorgi sul palco di Uà con Baglioni:... CANALE 5 Raf e Umberto Tozzi insieme sul palco di Baglioni: «Quando... CANALE 5 Pio e Amedeo con Claudio Baglioni a Uà: «Oggi per... CANALE 5 Claudio Baglioni e Gianni Morandi insieme sul palco di...

Il siparietto comico fra i due si conclude sulle note del classico "Io me ne andrei", mettendo però in risalto la vena ironica del cantautore romano, capace di creare e condurre uno spettacolo ad alto intrattenimento.