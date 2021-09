Paola Perego e Simona Ventura: «Torniamo insieme in tv sfidando "le gufe"»: le conduttrici pronte per il nuovo programma Rai

Venerdì 3 Settembre 2021, 13:23

Agguerrite e pronte a partire con Citofonare Rai2, Paola Perego e Simona Ventura si difendono dai "nemici". Per la prima volta due donne, anzi due regine, saranno sullo stesso palco e se lo divideranno in armonia. Paola ha scelto Simona e la Ventura ha detto di sì alla Perego. Tutto è pronto per il debutto della coppia tutta al femminile che mamma Rai ha scelto di mettere al timone del nuovo programma in onda dal prossimo 3 ottobre, tutte le domeniche, dalle 11.10 alle 13. Le presentatrici lo definiscono un programma divertente, che terrà compagnia alle famiglie. «So che girano già scommesse su quanto dureremo. Ve lo dico io: moltissimo, dureremo!», ha assicurato Simona Ventura al settimanale Oggi. «Se la trasmissione andasse bene sarebbe un successo contro tutto e tutti. Già me li vedo, i gufi. E soprattutto le gufe», ha sottolineato Paola Perego.

Paola Perego e Simona Ventura, i rumors

Voci di corridoio avevano malignato sul fatto che le due donne si fossero unite perchè i dati auditel dei loro singoli programmi dello scorso anno non andava benissimo, ma paola e Simona hanno risposto anche a queste malelingue: «Di due uomini una fesseria così non l’avrebbero detta. Due uomini che dividono il palco sono dei fighi, due donne sono delle fifone terrorizzate dall’auditel!». Insomma, le due note conduttrici sembrano essersi messe sulla strada giusta, dopo un passato incerto. «Appartenevamo a due squadre diverse, lei a quella di Lele Mora, io a quella di Lucio Presta (il marito). Ci guardavamo con prudenza, per usare un eufemismo», ha detto Paola Perego. Mentre la Ventura ha concluso con parole di ammirazione per la collega: «Io avevo grande stima di Paola, ma non potevo esprimerla pubblicamente: la mia fazione mi avrebbe linciata».

Foto: Kikapress Music: "Funday" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- ‘Ma lei che va cercando?’, Sabrina Ferilli furiosa per quel commento su Mara Venier: come ha difeso la sua amica dalle critiche