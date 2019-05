Pamela Prati a Verissimo: «Mark? Ci scrivevamo sui social, mi diceva che era in Siria»

Pamela Prati a Verissimo ha confessato che Mark Caltagirone non esiste. L'ex volto del Bagaglino viene accolta da Silvia Toffanin in uno studio vuoto. Il pubblico è stato fatto uscire «perché - spiega la conduttrice - Pamela è molto provata». «Io cercavo di chiederti aiuto guardandoti, perché tu mi conosci», dice Pamela Prati a Silvia Toffanin. «A me è stata proposta la fiaba che ho sempre desiderato. Non ci posso credere che non c'è, spero ancora che ci sia da qualche parte. Ma ho capito che non esiste. Io ho paura, perché non so chi c'è dietro questa situazione».

E continua: «Andando al ristorante di Donna Pamela, lei mi ha proposto di conoscere Mark Caltagirone. Ci siamo seguiti su Instagram e piano piano ci siamo legati. Mi ha detto che avevo portato nella sua vita il sorriso. Lui però diceva che era in Siria e non ci potevamo vedere. Lui diceva di avere il bambino Sebastian in affido. Non l'ho mai sentito, perché mi diceva che in Siria non c'era la linea. Mi dice che era molto riservato. Poi inizia a raccontarmi tragedie. Mi aveva detto che era caduto ed era stato in ospedale. Ogni volta che volevo vederlo, succedeva una tragedia. Ancora spero che in qualche parte del mondo esista. Sto male al pensiero. Mi mancano i suoi messaggi. In un momento di grande fragilità, avevo bisogno di credere a questo amore. Ho paura di essere disarmata».

Sul matrimonio: «Lui mi diceva che ero la donna della mia vita. E mi disse che lo avrei incontrato il giorno del matrimonio. Io ho vissuto quest'amore con il nostro scritto, con le nostre canzoni. Succede a tante persone e purtroppo è successo anche a me».

E ancora: «Flirtavamo, ma non ho mai fatto video sexy. Ci sono stati scambi di immagini intime. Ho sempre avuto paura dei social. Trovarmi oggi per aver creduto a una favola, mi distrugge. Come si può raggirare una persona fino a questo punto? Perché? Io sono stata isolata piano piano da lui. Era gelosissimo. Sono stata allontanata dalla mia famiglia. Nessuno aveva più notizie. Potevo uscire solo con Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Mi facevano pressioni psicologiche. Se litigavo con lui, litigavo anche con loro. E viceversa. Mi hanno fatto capire che quella era la mia vera famiglia. Mi dicevano che ero sbagliata, che dovevo avere un'immagine diversa. Mi hanno isolato dal mondo. Il giorno del mio compleanno mi hanno detto che sarei diventata presidente onoraria».

