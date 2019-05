Pamela Prati ed Eliana Michelazzo si prendono gioco di Barbara D'Urso: «Io plagiata? Ma quante s**te dite» Video

Altre che problemi di cuore, Pamela Prati sta benissimo ed è più che lucida. Pochi minuti fa Eliana Michelazzo ha pubblicato una storia su Instagram con Pamela Prati in cui si prendono gioco di Barbara D'urso e degli ospiti di "Live" in studio a commentare il giallo del matrimonio con Marco Caltagirone: «Io plagiata? Ma quante stron**te dite»​.

Pamela Prati, a Non è la D'Urso parla Sara Varone: «Ho avuto paura. Per uscirne ho pagato»

Colpo di scena! Pamela Prati sta benissimo ed è come sempre in splendida forma. Mentre su canale 5 nell'ottava puntata di Live non è la D'Urso gli ospiti e la padrona di casa commentavano il matrimonio annullato di Pamela Prati con Marco Caltagirone su Instagram Eliana Michelazzo ha caricato delle stories in compagnia della Prati.

Prima si vede Eliana che ironicamente dice di essere preoccupata prima di sbottare: «Ma vi rendete conto di quante stronzate dicete?», si ha detto proprio "dicete", nella seconda storia compare anche Pamela Prati. Le due donne si prendono gioco di Barbara D'Urso e dei suoi ospiti e inscenano un teatrino per rispondere alle accuse di plagio.

Eliana chiede ironica: «Pamy, ma sei plagiata? Scusami ma ti devi vestire come dico io!». Fintamente scioccata Pamela Prati risponde: «Plagiatissima, scappo. Eli, scusami, mi stai plagiando.» e finge di fuggire via.

Come reagirà Barbara D'Urso a questa provocazione?

I profili social di entrambe sono chiusi, ma non a tutti, graziE ad un profilo twitter siamo in grado di mostrarvi anche noi questa storia.

Ultimo aggiornamento: 00:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA