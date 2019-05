Pamela Prati e Mark Caltagirone, scoppia l'ironia: sui social una pioggia di meme

Mark Caltagirone è Fedez, anzi no è il principe Harry. Sono solo alcuni dei divertentissimi meme che hanno invaso il web ispirati dal giallo del momento: il matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone, l'uomo più misterioso e ricercato del momento.

Di Mark Caltagirone non esistono immagini «Lui è molto discreto e non ama apparire» aveva detto nelle sue ospitate Pamela Prati, un mistero che non poteva che accendere la fantasia del web. Il Non matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone è stato di grande isprazione per il popolo del web che con dei fotomontaggi divertentissimi ha provato a dare un volto al fidanzato misterioso. Per alcuni, Caltagirone è Fedez, o il principe Harry, per i nostalgici è il fantasmino della Disney Casper.



Per restare sull'attualità Mark Caltagirone va cercato tra i protagonisti del muro di All Together Now, il nuovo programma condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di J-Ax.

