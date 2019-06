Pamela Prati, Giletti mostra Mark Caltagirone di spalle: «Mercoledì sarà dalla D'Urso»

Mark Caltagirone, la svolta da Massimo Giletti e forse nella prossima puntata di Barbara D’Urso: colpo di scena infatti nella puntata di ieri di Non è l’Arena, quando il conduttore ha mostrato di spalle un uomo che sostiene di essere proprio Mark Caltagirone, lo sposo ‘fantasma’ di Pamela Prati.

Pamela Prati, ecco come sarebbe dovuto finire il piano su Mark Caltagirone

Pamela Prati, Eliana Michelazzo si sfoga su Instagram: «Ho paura»



Dopo che proprio la Prati aveva confessato che in realtà Caltagirone non esiste, Giletti ha invece incontrato l’uomo del mistero insieme a Nathalie Caldonazzo: scoop clamoroso o scherzo di cattivo gusto? Lo sapremo presto, dato che stando a quanto affermato da Giletti «in una sinergia straordinaria tra La7 e Canale 5», mercoledì l’uomo misterioso sarà ospite di Live Non è la d’Urso.



Ultimo aggiornamento: 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA