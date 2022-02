Pamela Prati, l'accusa a Maria De Filippi: «Le ho chiesto aiuto, non mi ha neanche risposto». La rabbia della showgirl a Belve

Ieri protagonista della prima puntata di Belve è stata Pamela Prati. «La premessa è che non l’ho intervistata per il caso Mark Caltagirone. Mi interessava piuttosto raccontare un personaggio che ha segnato a suo modo un’epoca e il declino stesso di quell’epoca. Fa parte di un mondo che non esiste più e quando ha ricercato le luci della ribalta, le è esploso tra le mani qualcosa di surreale».

Pamela Prati ha denunciato Barbara D'Urso: «Ha detto cose bruttissime su me». La confessione a Belve

Belve, l'intervista della Fagnini a Pamela Prati

Voleva starci lontana la giornalista Francesca Fagnini dal Caltagirone gate ma ormai quando si parla di Pamela Prati è impossibile non "cascarci". Ha riempito le pagine dei giornali e le trasmissioni televisive per molti mesi del 2019 la storia secondo la quale Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo si approfittarono dell'ex del Bagaglino inventandosi un personaggio che sarebbe poi diventato il fidanzato "immaginario" della Prati. Ieri dallo sgabello di Belve troviamo una Pamela Prati senza peli sulla lingua. E dopo aver confermato di aver denunciato Barbara D'Urso e Mediaset per averle dato della «truffatrice», la showgirl si lascia andare a altre rivelazioni spiazzanti. Nel mirino ci finisce anche Maria De Filippi. La regina di Canale 5 viene infatti "accusata" dalla Prati di non esserserle stata accanto in un momento di forte difficoltà.

Le accuse a Maria De Filippi

«Attorno a tutta questa storia c'è stato un business mediatico e io non ne ho fatto parte. Da tutto ciè io sono stata ingannata e non ho guadagnato neanche un centesimo. Anzi il lavoro che avevo prima, ora non lo ho più, non mi chiama più nessuno». Dopo Mark Caltagirone il periodo buio della showgirl. Buio a livello psicologico ma anche economico e con questo la ballerina ha dovuto farci i conti. «Ora vivo di quello che ho guadagnato. È una fatica psicologica. Mi dispace che tante persone che potevano aiutarmi non lo hanno fatto». Tra queste anche la moglie di Maurizio Costanzo. «Ho scritto una lettera a Maria De Filippi, che stimo tantissimo, in cui le chiedevo con grande umiltà di darmi una mano. Pur di uscire da quel momento buio, avrei lavorato anche in redazione, anche solo a fare fotocopie. Le ho mandato dei fiori, le ho mandato il mio libro, attraverso il quale mi avrebbe potuto conoscere meglio. Non mi ha mai risposto». Un colpo diretto che non sappiamo come la conduttrice di C'è Posta Per te incasserà.