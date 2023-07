Palinsesti tv, tutti i conduttori fuori dai programmi Mediaset e Rai: non solo Barbara D'urso

Venerdì 14 Luglio 2023, 11:11

I principali network televisivi italiani, tra cui Mediaset, Rai, La7, Discovery e Sky, hanno recentemente annunciato i palinsesti per la prossima stagione e sono emersi diversi colpi di scena. Tra questi, il più sorprendente è stato il licenziamento di Barbara d'Urso da Pomeriggio Cinque e si presume da Mediaset, ma il suo non è l'unico "addio". Piero Chiambretti si ritrova senza programmi, ma secondo Dagospia ci sarebbe una trattativa in corso con Mediaset per un programma in seconda serata su Canale 5. Manila Nazzaro, Antonella Elia, Roberta Capua, Belen Rodriguez, Lucia Annunziata e Adriana Volpe, che vantano esperienze di rilievo, non hanno ricevuto alcuna proposta. Lo stesso vale per Claudio Lippi, Massimo Giletti e Alessandro Greco. Anche Elena Santarelli sarebbe rimasta tagliata fuori e secondo il magazine Oggi l'avrebbe "presa malissimo". Photo Credits: Kikapress Music: Korben

