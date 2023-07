Palinsesti Rai, dal ritorno di Pino Insegno alla conferma di Nunzia De Girolamo: oggi la presentazione

Palinsesti Rai. All'Auditorium Rai di via Guglielmo Marconi a Napoli sarà presentata la programmazione 2023-2024 con la presidente Soldi, l'Ad Sergio e il direttore generale Rossi. Ma molto già si sa. A cominciare dal ritorno di Pino Insegno, prossimo mattatore del preserale di Rai2 con il "Mercante in fiera". Sempre sul secondo canale, prima del tg delle 13, comparirà una striscia informativa di 5 minuti affidata al giornalista Filippo Facci. E se al posto di Giandotti ad Agorà dovrebbe arrivare Roberto Inciocchi di Sky, Serena Bortone pare avviata a rimpiazzare il format di Massimo Gramellini su Rai3. Confermatissima Nunzia de Girolamo, che al suo "Ciao maschio" aggiungerà un nuovo talk show. Mentre sul fronte intrattenimento, vengono dati in arrivo Enrico Ruggeri e Max Giusti. Addio invece a Bianca Berlinguer, destinata a Mediaset.