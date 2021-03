Sanremo 2021, pagelle quarta serata: il "direttore" Beatrice (9), Fiorello e il sesso degli animali (8,5)

Trenta cantanti in gara: 26 canzoni più 4 nuove proposte. E l'orario di chiusura della quarta serata che - secondo la scaletta - dovrebbe essere previsto intorno alle 2.39. E anche stanotte si dorme dopodomani.

Sanremo 2021, diretta quarta serata: Barbara Palombelli con Amadeus, chiusura prevista alle 2.39

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Sanremo 2021, diretta quarta serata: Max Gazzè alla... SPETTACOLI Sanremo 2021, Fiorello con la parrucca canta gli Wham!

Beatrice Venezi (9) Direttore d'orchestra «e non direttrice», come ci tiene a sottolineare, inserita da Forbes nell’elenco dei 100 giovani under 30 di talento. Disinvolta, spigliata, bella senza vergognarsi di esserlo. Lotta contro gli stereotipi di genere in un mondo, il suo, ancora prettamente maschile. «Non serve lo sguardo accigliato per essere autorevoli», ha dichiarato. E lei sorride tutto il tempo.

Fiorello (8,5) Non è un festival facile e lui se le inventa tutte: stavolta entra con una parrucca alla Sabrina Salerno per un duetto con Amadeus-Jo Squillo sulle note di "Siamo donne". Il monologo sulle dimensioni e il sesso degli animali funziona. E finalmente si ride.

Gaudiano (9) Piange di gioia e dedica il premio al papà che non c'è più «ma che sento ancora vicino a me». Il vincitore delle nuove proposte emoziona e fa commuovere.

Ultimo aggiornamento: 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA