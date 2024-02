Sanremo 2024, pagelle finale: Mahmood brilla (8,5), Bolle bronzo di riace (9), Berté pazzesca (10), Santi Francesi sexy (8), Fiorello indispensabile (8)

Chi vincerà Il Festival di Sanremo 2024? Oggi è il giorno della finalissima. Stasera si conoscerà il vincitore della 74esima edizione. I favoriti sono Geolier, che ieri ha vinto la serata delle cover tra i fischi del pubblico in sala, Angelina Mango e Annalisa che - casualità - si esibiranno uno dopo l'altro. Sul palco dell’Ariston, insieme ad Amadeus, tornerà come co-conduttore Fiorello. Sul palco come ospiti anche Roberto Bolle e Luca Argentero. Ecco le nostre pagelle.

Renga e Nek dimenticabili (5)

Vista la posizione nella classifica provvisoria, direi che appena finiscono di cantare possono andare tranquillamente a mangiarsi una pizza. Almeno non devono aspettare fino alle 2.30 di notte.

BigMama mental coach (7)

Ogni sera porta un messaggio sociale forte. Si rivolge agli insicuri, ai diversi, a chi non ha imparato ad accettarsi. La ragazzina fragile è diventata una donna forte e sicura. Vorremo i suoi discorsi motivazionali ogni mattina per affrontare al meglio la giornata. Mental coach.

Gazzelle (7)

E' contento di essere all'Ariston come me quando ricevo una cartella esattoriale. Diciamo che l'entusiasmo non è il suo forte. Il testo indie-romantico però è bello. Ora finalmente può scappare da quel palco (e da Roma Nord).

Dargen D’Amico impegnato (6,5)

E' uno dei testi più impegnati di qusto Festival. Ballando, ballando qualcosa si semina, forse.

Fiorello indispensabile (8)

Su quel palco ci mancava. Annuncia che questo sarà l'ultimo Festival con Amadeus e il pubblico fischia (stavolta giustamente). Poi sbeffeggia il figlio di Amadeus: come farai il prossimo anno? Magari condurrà lui.

Il Volo (7)

Voce straordinaria non c'è che dire, ma la svolta pop non è stata abbastanza.

Loredana Berté pazzesca (10)

Il pubblico la ama e a 73 anni ha cominciato ad amarsi anche lei.

Negramaro (6,5)

Loredana ha portato un pezzone degno di lei e della sua storia. La sua canzone è un manifesto. Meriterebbe di andare all'Eurovision (dove oltretutto vorrebbe andare per rompere le palle all'ex Bjorn Borg). Un mito.

Tipico pezzo in stile Negramaro, falsetto compreso. Secondo Fiorello, gli acuti di Sangiorgi sono dovuti alla sabbia calda del Salento quando ti scotti i piedi.

Mahmood stiloso (8,5)

Voglio subito un tutorial per imparare il balletto di Mahmood. La canzone ti entra nel cervello e fa quello che vuole. Stilosissimo (e finalmente ha indossato la tuta gold). Ed è pronto per una carriera internazionale (vedi i Maneskin).

Santi Francesi sexy (8)

Per dirla con le parole de Il Volo qui il Capolavoro è il cantante dei Santi Francesi: beata Matilda De Angelis. A noi ci ha lasciato con l'amore in bocca (bello e molto bravo).

Roberto Bolle bronzo di riace (9)

Ma è vero o è una statua del Bernini? Roberto Bolle ha muscoli che non sapevo esistessero. La perfezione.

Diodato poesia (7,5)

Apparte i capelli alla Fantaghirò, sentire cantare Diodato è pura poesia. Esibizione impeccabile, elegantissima ed emotiva, la sua discrezione in mezzo a questa battaglia di streaming, televoti e fantasanremo è una luce in fondo al tunnel.

Fiorella Mannoia

