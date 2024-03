Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: The Voice Senior domina, nel preserale vince l'Eredità

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di giovedì 7 marzo 2024 ha offerto ai telespettatori film, show e soprattutto attualità. Ma cosa hanno gradito di più gli italiani?

Chi ha vinto negli ascolti

The Voice Senior domina ancora gli ascolti della prima serata di ieri con 3.548.000 spettatori e il 22,63% di share. Su Canale 5 'Terra Amarà è stata seguita da 2.917.000 telespettatori (16.7%) di share. Terza piazza per 'Fratelli di Crozzà sul Nove che ha totalizzato 1.247.000 telespettatori e uno share del 6.7%, mentre 'Quarto Gradò su Rete4 ha fatto segnare 1.158.000 telespettatori con uno share del 7.9%. A seguire, su La7, 'Propaganda Livè ha raggiunto 818.000 spettatori e il 5.7% di share, mentre su Italia 1 'Edge of Tomorrow - Senza domanì ha avuto 994.000 spettatori (5.5%). Su Tv8 la 'Formula 1 - Prove GP Arabia Saudità ha raccolto 587.000 spettatori (3.2%), su Rai2 il film 'Piccole donnè ha raggiunto 544.000 spettatori pari al 3.1% di share e su Rai3 'Saint Judy' ha ottenuto 526.000 telespettatori (2.8%). In access prime time, su Rai1 Cinque Minuti ha avuto 4.221.000 spettatori (21.4%) e Affari Tuoi ha totalizzato 5.297.000 spettatori (25.9%).

Il preserale

Nel preserale su Rai1 L'Eredità - La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.397.000 spettatori pari al 23.8%, mentre L'Eredità ha coinvolto 4.503.000 spettatori pari al 26.6%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.111.000 spettatori (15.7%), mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.314.000 spettatori (20.4%). Complessivamente in prima serata prevalgono i canali Mediaset con 7.224.000 spettatori e uno share del 36.25% a fronte dei 6.992.000 totali delle reti Rai con uno share del 35.08, così come in seconda serata con il 40.4% di share rispetto al 31,31% e nell'intera giornata con il 37.37% di share contro il 36.42 delle reti Rai.