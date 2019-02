Otelma contro Karina Cascella: volano parole pesanti a Domenica Live

Violento attacco del Divino Otelma a Karina Cascella durante Domenica Live. Ospite in studio per commentare il presunto “sequestro” subito in Honduras nella partecipazione all'Isola dei Famosi - ha rilasciato dichiarazioni in tal senso dopo il reality - Otelma non accetta il contraddittorio con Karina Cascella e la attacca con parole molto pesanti. «Nel cervello hai solo segatura e gossip», le dice Otelma.



E ancora, «Torna all’asilo nido» e «tra un milione di anni sarai arrivata in prima elementare». Nessun tentativo viene fatto in studio di frenare le sue invettive e Otelma continua ad aggredire verbalmente la Cascella: «Piccolo insulso essere che attraversi le strade del mondo con il cervello vuoto».A fermarlo poi è Barbara D’Urso che lo invita a calmarsi perché non gli venga un infarto.Otelma smette così di rivolgersi alla Cascella e attaccaper il suo orientamento politico.