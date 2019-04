Dani Osvaldo «Prendo la vita Ballando». Intervista all'ex giocatore della Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato scorso il pubblico di(3 milioni 834 mila italiani che su Rai1 hanno permesso al programma di battere ancora una volta Amici di Maria De Filippi su Canale 5) ha assistito a qualcosa di insolito: le lacrime didavanti a un video in cui sua madre gli faceva i complimenti per la sua avventura danzante: «Non sapevo che avrei visto mia madre. Mi sono commosso perché mi manca molto, non la vedo da quando sono a Roma per lo show», ammette l’ex calciatore, oggi cantante, e attualmente tra i candidati alla vittoria del talent di«Mi fa piacere.Ho preso questa avventura sul serio. Faccio fatica a essere disciplinato ma mi impegno molto anche perché mi sto divertendo. E poi c’è Veera (Kinnunen, la ballerina sua partner, ndr) che mi controlla».«Non lo so (ride). Lì quello che conta davvero è ballare bene. E io ci sto provando».«La libertà di decidere, di fare quello che voglio. È una scelta che non ho mai rimpianto».«È vero ma i soldi… sono solo soldi aiutano ma non hanno tutta questa importanza».«Io e Agustin Blesa, il chitarrista. Prendiamo ispirazione dalla vita, dalle cose che viviamo e vediamo intorno a noi».«Soprattutto i giovani. La metà di loro mi vede come una figura legata al calcio e desidera conoscermi per questo; l’altra metà vuole solo sentirmi cantare».«Sì e molti verranno».«Ci sono cresciuto. Mio padre era musicista, suonava la chitarra. E ho anche parenti nella Pampa, in Argentina, che fanno musica folkloristica».«Vado per la mia strada. Se penso a una figura di riferimento dico Keith Richards. Quando facevo il calciatore, guardavo a Batistuta e Ronaldo».«Ancora la musica, spero che sia lastrada definitiva».«Realizzato no, si può sempre fare meglio.Quando mi dicono che sono fortunato perché faccio quello che mi piace, rispondo che la fortuna bisogna crearsela, avendo il coraggio di fare quello che si sente anche se non è sempre facile».«Niente, perché non voglio niente. E quando non vuoi niente, non ti manca niente».«Mi piacerebbe».