Orsini, scontro con Parsi (che lascia il collegamento) a Carta Bianca: «Stai facendo una figuraccia»

Scontro in diretta tra Alessandro Orsini e Vittorio Emanuele Parsi nella trasmissione Carta Bianca su Rai Tre. Durante il programma della Berlinguer i due finiscono per litigare dopo che il dibattito sulla guerra in Ucraina si era fatto acceso. «Stai facendo una figuraccia, non hai detto nulla e hai fatto solo un intervento da saccente», dice il prof. Orsini, al centro delle polemiche negli ultimi giorni per il contratto (poi annullato) per andare in Rai a parlare del conflitto in Est Europa. Parsi a quel punto non ci sta, e dopo averlo chiamato «Andrea» («mi chiamo Alessandro», ci tiene a specificare Orsini) abbandona il collegamento. «Alessandro, ti saluto. Grazie, questo era proprio quello che volevo evitare, dare una cassa di risonanza a queste buffonate», dice il politologo. «Fai bene ad andartene, tanto non stai dicendo nulla», replica ancora Orsini. A quel punto Parsi stacca il collegamento, con Bianca Berlinguer che prova a tamponare la situazione, ormai degenerata: «Per favore, non litigate, non mi piace discutere di guerra in queste condizioni». Ma a quel punto è troppo tardi, perché il collegamento sparisce dalla camera.

