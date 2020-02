Ornella Muti, grave lutto nella sua famiglia. «Sei il mio guerriero. Hai lottato con coraggio»

Ultimo aggiornamento: 27 Febbraio, 00:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un grave lutto ha colpito la famiglia di Ornella Muti.Longhi era il compagno di Carolina Fachinetti, secondogenita di Ornella Muti, attrice anche lei, nata nel 1984 dal matrimonio con l'imprenditore Federico Fachinetti. La coppia, fidanzata da tempo, aveva due figli: Alessandro, 5 anni, e Giulia, 3.Longhi ha combattuto una lunga battaglia contro il tumore al cervello iniziata nel 2017. A darne l'annuncio della morte, la compagna Carolina Fachinetti, con tenere parole su Instagram: «Ti ricordo così. Troppo poco tempo insieme, ma intenso. Mi fa male il cuore. Guardo i tuoi bambini e vedo i tuoi occhi che mi rispecchiano. Ma un grande vuoto. Facile dirmi che devo trovare la forza ma la mia forza eri tu. Che mi hai insegnato che non tutti i supereroi hanno la maschera. Anzi i più forti sono tra noi. E tu… che dire Andrea mio… tu eri vita. E senza di te… non so… fino ad incontrarti ho scambiato bene per amore. Ma tu… l’Amore vero, quello con la A maiuscola.».E conclude: «Ora l’unico modo che ho di dimostrarlo è dando ai nostri piccoli angeli tutto l’amore anche da parte tua. Ripetitiva lo so.».