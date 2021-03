Orietta Berti sbaglia il nome dei Maneskin: «Canterei con i "Naziskin"». La gaffe diventa virale

Gaffe clamorosa per Orietta Berti a Sanremo. Nel corso di una diretta la cantante, in gara al Festival con "Quando ti sei innamorato", ha detto: «Con chi mi piacerebbe fare un duetto? Con Madame, con Ermal "Metal" e con i "Naziskin"». Orietta si riferiva naturalmente a Ermal Meta e ai Maneskin, ma deve aver fatto confusione nel pronunciare i nomi. Il video è immediatamente diventato virale - grazie alla condivisioni di popolari pagine social come Trash Italiano e Il Menestrelloh - con migliaia di condivisioni in pochi minuti. Orietta Berti, 77 anni quest'anno, è stata protagonista assoluta della serata duetti, classificandosi al secondo posto dietro propio Ermal Meta. Senza "L".

PAZZO PER ORIETTA BERTÌ#sanremo2021 pic.twitter.com/m5ssYw6VVJ — ilMenestrelloh (@ilMenestrelloh) March 5, 2021

Ultimo aggiornamento: 18:30

