Orchestra Sinfonica della Rai, al via la nuova stagione di concerti

Prende il via una nuova stagione di concerti per l: il suo Direttore principale James Conlon sarà protagonista dei primi tre appuntamenti di ottobre per tre settimane consecutive di lavoro tutte nel segno di Beethoven, del quale ricorre nel 2020 il duecentocinquantesimo anniversario della nascita. La serata inaugurale è in programma venerdì 11 ottobre alle 20 all’Auditorium Rai di Torino. Il concerto è trasmesso in diretta da Rai Cultura sul canale Rai5, da Radio3, nel circuito Euroradio ed è replicato sabato 12 ottobre alle 20.30.L’omaggio del Direttore principale dell’Orchestra Rai James Conlon a Beethoven sarà il fil rouge sotteso anche ai due concerti successivi, che lo vedranno protagonista, con l’ouverture da Coriolano e il Concerto per violino e orchestra interpretato da Frank Peter Zimmermann - affiancati alla Prima Sinfonia di Čajkovskij - il 17 e 18 ottobre, e la Sinfonia Pastorale proposta il 24 e 25 ottobre, accanto alla Terza Sinfonia di Šostakovič.