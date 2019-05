Nunzia De Girolamo conduttrice Rai? Altolà M5S: «No ai politici trombati»

Nunzia De Girolamo, dopo un passato da ministro (di Forza Italia prima, Ncd poi) e un presente a Ballando con le stelle, a un futuro da conduttrice Rai a Linea verde estate? M5S non ci sta. Nella Rai del cambiamento come si può immaginare di far condurre un qualsiasi programma a questa ex deputata Berlusconiana, poi Alfaniana (nonché moglie dell'attuale deputato Pd, Francesco Boccia!)???», attacca sulla sua pagina facebook Stefano Buffagni, sottosegretario pentastellato per gli Affari regionali e le autonomie, che posta anche un video per commentare l'indiscrezione (pubblicata da Repubblica) sulla De Girolamo conduttrice.

Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro, lite durante le prove: «Se non ti fidi quella è la porta»

«Ho poco tempo -spiega- per guardare la tv, ma sono straconvinto che nella televisione pubblica si debba premiare la meritocrazia, la competenza ed il talento!!! Si investa su quello... L'azienda è libera nella sua indipendenza auspicata di decidere. Noi possiamo, mi auguro, criticare chi fa questa programmazione perché poi i danni economici li paghiamo tutti...», avverte. «Sono impressionato da questa notizia -rincara la dose Buffagni nel video- mi chiedo come può una Rai del cambiamento premiare un trombato politico, come la De Girolamo, tra l'altro con un pedigree di livello, visto che è stata in Fi Ncd ed è sposata con Boccia del Pd... Quindi, copre quati tutto l'arco costituzionale tranne i Cinque stelle... Spero che sia una balla, una cosa falsa. Di certo una riflessione va fatta».



© RIPRODUZIONE RISERVATA