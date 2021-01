Giletti e quelle foto con Nunzia De Girolamo: «È un'amica, non dovevano essere pubblicate». L'ex ministra condurrà un programma Rai

Nunzia De Girolamo condurrà una seconda serata su Rai1 a partire dal 13 Febbraio. Lo conferma il direttore di Rai Stefano Coletta rispondendo ai cronisti collegati alla video conferenza per la presentazione dello show il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. L'ex ministra, ha detto il direttore di Rai1, «condurrà "Ciao Maschio", una seconda serata che scandaglierà la comunità maschile, una sorta di anti-Harem di Rai3». Tra i molti ospiti previsti nel suo nuovo programma, Massimo Giletti, il cantante Achille Lauro, e suo marito, il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia.

Le foto ammicanti con Giletti

E' nato un piccolo caso dopo le foto pubblicate dal settimanale "Chi" in cui la De Girolamo si è lascia fotografare con Massimo Giletti in atteggiamenti ironici e ammiccanti. Una scelta strategica per molti, dato che il conduttore di "Non è l'Arena" sarà molto probabilmente il primo ospite della sua nuova trasmissione.

«Nunzia De Girolamo si prepara a un programma per scandagliare il mondo maschile e ha scelto il suo quasi amico del cuore per lanciare questa operazione». Questo il commento del direttore di Rai1 Stefano Coletta riguardo le foto con Massimo Giletti pubblicate sul settimanale.

Sanremo 2021, Naomi Campbell conduttrice prima serata. Amadeus: «Festival non deve essere colpito»

«Mi sento di dire - ha aggiunto Coletta - che Nunzia ha un rapporto di amicizia con Massimo. È stata una scelta furba e tattica, dove i due evocano un corteggiamento, un gioco che ha alle spalle un'amicizia datata molto forte». «La mia chiamata è stata specifica nel mettere una donna che ha avuto ruoli importanti, ma da anni ha lasciato la missione politica. E ora vuole attraversare il mondo della TV».

Giletti: foto scherzosa, non doveva essere pubblicata

«Con Nunzia, che è un'amica, abbiamo fatto uno scatto scherzoso durante un set fotografico. Non era ovviamente destinato alla pubblicazione», ha detto Massimo Giletti. «Bravo Sensini!», aggiunge ironico Giletti riferendosi al fotografo autore degli scatti.

