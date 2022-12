Note d'amore, stasera in tv 30 dicembre su Rai 1: cast e trama del film romantico con Barbara Cabrita

Note d'amore, stasera in tv venerdì 30 dicembre, su Rai 1 alle 21.20 andrà in onda il film francese tutto Natale e amore. Un modo romantico per chiudere in bellezza questo 2022, ecco a cosa ha pensato la Rai. Il titolo originale del film-tv, girato nella Repubblica Ceca è “Coup de foudre sur un air de Noël”, ovvero “Amore a prima vista su una melodia natalizia”.

Note d'amore, stasera in tv: trama

La trama - Mélodie (Barbara Cabrita) lavora come assistente di produzione di Stéphanie Louvier (Cyrielle Gyr Debreuil) per organizzare un concerto di Natale. A causa di uno sfortunato incidente, però, Josef (Jaromir Nosek), il pianista, si ferisce e Mélodie rischia di perdere il lavoro. L’unica soluzione è trovare un sostituto, il famoso Michael Grimaud (Lannick Gautry), scomparso dalle scene da dieci anni. Se riuscirà a convincerlo a esibirsi in un concerto speciale, potrebbe ottenere un aumento. Ma ha solo tre giorni per farlo. Così inizia il viaggio di Mélodie tra le Alpi austriache, per convincere Michael a tornare a esibirsi su un palco.

Il cast

Il cast - Barbara Cabrita: Mélodie Vasseur, Lannick Gautry: Michael Grimaud, Cyrielle Gyr Debreuil: Stéphanie Louvier, Brigitte Fossey: Monique, Didier Flamand: Christian, Ilys Barillot: Emma, Achille Marques da Costa: Lucien, Marek Vašut: Ernest, Marie Fajtova: Hélène Korski Milan Bahuk: Klaus Michael Goldschmid: Nicholas Jaromir Nosek: Josef Daniela Hirsh: Klaus