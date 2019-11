Nora Amile di La Pupa e il Secchione choc: «Volevo suicidarmi, tutti mi associavano alla “pupa”»

Racconto choc di Nora Amile di La Pupa e il Secchione: «Tra le pupe avevo il ruolo della svampita, ma in realtà non sono così. Ho avuto una crisi d'identità, volevo suicidarmi”. La showgirl Nora Amile è diventata popolare con la partecipazione al reality “ La Pupa e il Secchione”, nella prima edizione condotta da Enrico Papi e Federica Panicucci.



Il suo personaggio era molto lontano da lei: “Ho un diploma da attrice e ho studiato con il metodo Stanislavskij – ha fatto sapere a “Novella2000” - Parlo quattro lingue: italiano, inglese, spagnolo e arabo. E sono una donna abbastanza colta”

Col passare del tempo però, prigioniera del personaggio, ha avuto un crollo emotivo che nel 2011 ha messo a rischio la sua vita: "Ho avuto una crisi d’identità e volevo suicidarmi (…) Tutti mi associavano solo ed esclusivamente alla “pupa” e ho tentato il suicidio”.

Per fortuna il suo intento non è riuscito: “Quando sono venuti in soccorso mi hanno portato in una clinica psichiatrica, perché pensavano che avessi perso la testa totalmente e hanno iniziato a curarmi. Per fortuna, anche in quel caso ho reagito bene e ho dimostrato di non essere pazza, ma solo depressa”.

Ora a breve potrebbe tornare in tv: “Ci sono buone possibilità che mi rivediate in tv, ma al momento devo tenere la bocca cucita”.

Ultimo aggiornamento: 21:11

