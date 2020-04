Jovanotti, boom di ascolti su Raiplay per il suo “Non voglio cambiare pianeta”

Boom per Non voglio cambiare pianeta, il doc sul viaggio in bici di Jovanotti da Santiago del Cile a Buenos Aires, su RaiPlay. Il “docutrip” in sedici puntate realizzato da Lorenzo Jovanottì Cherubini per raccontare il suo viaggio in bicicletta tra Cile e Argentina, ha realizzato su RaiPlay, la piattaforma digitale Rai che lo ospita in esclusiva, quasi un milione di visualizzazioni nella giornata del lancio, venerdì 24 aprile, di cui il 70% in tre ore, dalle 21 alle 24 (circa 700 mila visualizzazioni, fonte dati Analytics interni-WebTrekk). «Si tratta di un risultato veramente straordinario e che testimonia il gradimento del pubblico», sottolinea in un comunicato la Rai. «Scegliendo ‘NVCP’, gli spettatori hanno premiato RaiPlay e Lorenzo Jovanotti nella scelta di offrire un contenuto innovativo in un momento così particolare», aggiunge la Rai. © RIPRODUZIONE RISERVATA