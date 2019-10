Non è la D'Urso, Vittorio Sgarbi confessa: «Sesso con Eva Robin's e un'altra che è morta»

Non è la D'Urso, Vittorio Sgarbi a luci rosse: «Ho fatto sesso con Eva Robin's e un'altra che ora è morta». Sui social scatta il toto nome. Il critico televisivo come sempre ha lasciato il segno e a notte fonda, durante la diretta della quarta puntata che abbiamo seguito su Leggo.it; ha rivelato nella quarta puntata del talk di Barbara D'Urso di aver avuto rapporti con una donna molto famosa ma che ora è morta.

Vittorio Sgarbi è uno dei pochi uomini che non solo non rinnega rinnega il suo passato, ma spesso lo spettacolarizza. Anche nella quarta puntata di Live-Non è la D'Urso in cui è stato ospite insieme alla sua "nemica" Alessandra Mussolini - che ha anche baciato sulle labbra - ha confermato di essere stato a letto con Eva Robin’s, ma non si è fermato lì perchè ha anche aggiunto: «Siamo stati io e lei con una donna molto famosa, che però è morta quattro, cinque anni fa».

Social impazziti, perchè è ovviamente scattata la ricerca al toto nome sulla donna famosa che ora non c'è più. In tantissimi su twitter hanno scritto che poteva trattarsi di Marina Ripa di Meana ma non corrisponderebbe pèrò l'anno, perchè Marina è scomparsa a gennaio dello scorso anno, altri ipotizzano possa trattarsi di Moira Orfei. Chi sarà questa donna misteriosa?



La butto lì, secondo me la donna di cui parla Sgarbi è Marina Ripa di Meana. Così, a sensazione.#noneladurso — Paola. 🐍 (@Iperborea_) October 6, 2019

Secondo me il trio era formato da:

- Sgarbi

- Robins’

- Marina Ripa di Meana Secondo voi?!😏#noneladurso — Luca Evangelista (@LuEvangelista91) October 6, 2019

#noneladurso

Morte nel 2014

• VIRNA LISI

Morte nel 2015

• MOIRA ORFEI

• LAURA ANTONELLI .... punto 5€ su Moira — @il10agosto (@il10agosto_bis) October 6, 2019

#noneladurso Marina Ripa di Meana Sgarbi e Eva robins — lodevodire/setterciliegio (@lodevodire) October 6, 2019

Pensavo che la terza persona poteva essere Marina Ripa di Meana però è morta lo scorso anno. #noneladurso — Kɪɴɢ Qᴜɪɴᴛᴏ (@TheKingQuinto) October 6, 2019

Sgarbi: "IO HO AVUTO UN RAPPORTO CON LA MORTA ATTRAVERSO IL LUI DI LEI" 🚀🚀🚀 Caccia all’opinionista morta di Barbara D’Urso che ha fatto sesso con Eva Robin’s e Sgarbi 🤔#noneladurso — ☆Matteo Bellopede☆ (@BellopedeMatteo) October 6, 2019

Ultimo aggiornamento: 09:35

