Non è la D'Urso, Lady Caniggia a ruota libera: «Mio marito sta con una che lo fa drogare tutto il giorno»

Non è la D'Urso, Lady Caniggia a ruota libera: «Mio marito sta con una tr**a che lo droga. Non siamo divorziati». L'ultima parte del talk di Barbara D'Urso è dedicato alla moglie dell'ex attaccante della Roma che è su tutte le furie e si scaglia soprattutto contro Sofia Bonelli, attuale compagna di Caniggia.

Mariana Nannis è stata sposata per più di trent'anni con il calciatore Claudio Caniggia, ora i due non stanno più insieme, ma l'ex moglie a Live non è la D'Urso lancia delle accuse pesanti soprattutto verso l'attuale compagna, la giornalista Sofia Bonelli. «Non siamo separati, il divorzio lo doveva chiedere dove abitiamo adesso. Ora lui sta con una tr**a che lei lo fa drogare tutto il giorno. Se tu fai la giornalista mica ti vai a chia**re un vecchio di 79 anni.». Lady Caniggia, oltre al linguaggio molto colorito, sembra preoccupata per la salute dell'ex marito, ma anche per il suo patrimonio che a quanto pare è nascosto da qualche parte.

Ultimo aggiornamento: 08:37

