Non è l'Arena, Kiwi positivo al Covid: test provocazione in diretta. Bassetti: «Da denuncia»

Un kiwi risulta positivo al Covid. E' bufera nello studio di Non è l'Arena dove Massimo Giletti manda in onda un test-provocazione di Mariano Amici, medico contrario al vaccino anti-Covid e inserito nel calderone dei "negazionisti" del Covid. «Siamo qui per effettuare un esperimento sull'inattendibilità dei tamponi, testandolo su materiali che non hanno nulla a che vedere con l'uomo». Quindi Amici e il suo staff strofinano i tamponi sulla frutta: kiwi, arancia, banana. "Su 10 tamponi, abbiamo 4 positivi certi e 3 incerti che i laboratori considerano come positivi per l'essere umano", comunica il medico. La tesi, dunque, è che i tamponi non darebbero alcuna garanzia sulla positività o meno di chi si sottopone al test».

APPROFONDIMENTI TV Giletti e quelle foto con Nunzia De Girolamo: «È... MILANO Alberto Genovese, a 'Non è l'Arena' parla... TELEVISIONE Non è l'arena, Fabrizio Corona commosso: «Ti voglio...

Giletti e quelle foto con Nunzia De Girolamo: «È un'amica, non dovevano essere pubblicate». L'ex ministra condurrà un programma Rai

La presenza del dottor Amici da Giletti ha suscitato non poche polemiche. «Il tampone al kiwi è una follia, una fake news che promossa da un medico butta discredito sulla categoria e io mi dissocio completamente. Non sanzionare questi comportamenti è gravissimo, soprattutto per chi non li sanziona», ha sottolineato all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria, tornando su quanto accaduto ieri nella trasmissione 'Non è l'arenà su La7, dove l'infettivologo era ospite insieme al medico di famiglia negazionista di Ardea (Roma), Mariano Amici. «Ci deve essere un segnale forte da parte dell'Ordine dei medici e della Regione Lazio, visto che è un medico in convenzione con il Servizio sanitario regionale, per tutelare i colleghi e i pazienti. Non si può pensare che una persona del genere curi le persone».

«Credo che ieri sera nella trasmissione condotta da Massimo Giletti si sia toccato il punto più basso a livello scientifico e televisivo da quando è iniziata la pandemia - rimarca Bassetti - Questo signore (Amici, ndr) ha buttato discredito sulla categoria e io mi dissocio completamente da quello che ha detto: falsità, menzogne e idiozie, gravissime. Questo medico ha detto che visita i pazienti senza mascherina, quindi nega il fatto che il virus si trasmette proprio cosi; ha detto che i vaccini trasmettono il coronavirus e sappiamo bene che non è così; ha affermato che modificano il genoma umano ed è falso». «Ha fatto - incalza l'invettivologo - un falso esperimento facendo un tampone a un kiwi e mettendo il camicie a due personaggi che non sono medici, sprecando anche un tampone. Un esperimento senza nessun protocollo e autorizzazione, completamente antiscientifico. Come comunità medica-scientifica - conclude Bassetti - dobbiamo essere uniti nel condannare questi personaggi che spero non vengano più invitati nelle trasmissioni televisive».