No Vax in tv, Bianca Berlinguer: «Noi a favore dei vaccini, ma giusto dare spazio a queste minoranze»

Nel dibattito sull'allontamento degli esponenti No Vax e No Green Pass in televisione, durante la pandemia Covid, interviene Bianca Berlinguer, conduttrice di Cartabianca su Rai 3. Per la giornalista «anche dar voce a queste minoranze è servizio pubblico».

Berlinguer: «In Italia esiste una minoranza»

«In Italia esiste una parte minoritaria che contrasta i vaccini e il Green Pass e noi pur essendo a favore della campagna vaccinale e degli strumenti per contrastarla abbiamo avuto ospiti con queste tesi», così la conduttrice Bianca Berliguer. «Secondo noi è compito dell'informazione e del servizio pubblico dare spazio anche alle minoranze che dubitano dei vaccini o che hanno paura e ancora hanno scelto di non aderire alla campagna vaccinale», continnua. «Così abbiamo sempre fatto e così continueremo a fare in futuro», conclude Berlinguer.

