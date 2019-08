Temptation Island Vip, Nicolò Brigante «fidanzato da 2 anni». È subito polemica

Ultimo aggiornamento: 18:57

Sono da pochissimo iniziate le riprese di Temptation Island Vip2 e già ci sono le prime polemiche. Tra i tentatori del cast c'è Nicolò Brigante, ex tronista di Uomini e Donne. L'imprenditore siciliano è stato scelto per tentate le fidanzate che hanno deciso di partecipare al programma, ma pare che sia, in realtà, già impegnato con un'altra donna. A portare a galla il pettegolezzo è stata l'influencer Deianira Marzano che ha parlato di una compagna con cui Brigante starebbe insieme da 2 anni. Una delle regole del reality è infatti quella secondo la quale i tentatori debbano essere single, per poter far attivare meglio alcune dinamiche basilari al fine del gioco. Nell'ultima intervista che aveva rilasciato Niccolò aveva detto di essere ancora in attesa della ragazza giusta e poco dopo è partito alla volta del Is Morus Relais, location scelta per il programma. Brigante non può rispondere alle polemiche, perché da regolamento è vietato il contatto con l'esterno, ma cosa dirà una volta finite le riprese?