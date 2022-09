"100% Italia", Nicola Savino racconta il nuovo game show: « È la tv che ho sempre amato»

Sabato 10 Settembre 2022, 11:14

L’entusiasmo è palpabile fin dalle prime parole di Nicola Savino, che arriva su TV8 alla guida di ‘100% Italia’, game show prodotto da Banijay Italia. Dal 12 settembre – da lunedì a venerdì – il conduttore e speaker radiofonico bussa alle case degli italiani allo scoccare delle 20.30 con un gioco che promette di essere leggero e coinvolgente. Una fascia pregiata, concorrenziale ma soprattutto famigliare. “Sono completamente entusiasta”, ci conferma Savino, “è la prima volta in cui faccio un programma che mi piace al 100% e in cui imparo anche qualcosa sull’Italia, sugli italiani e su cosa siamo diventati. Come una seduta di autocoscienza molto leggera. E sono emozionato perché l’orario di cena è quello in cui tutta la famiglia è riunita, ed è bellissimo. È la televisione che ho sempre amato”.

LEGGI ANCHE: -- Gabriele Corsi torna alla conduzione di ‘Don’t Forget The Lyrics’