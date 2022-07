Venerdì 1 Luglio 2022, 11:55

Dopo l’esperienza come opinionista all’Isola dei famosi, condivisa con Vladimir Luxuria, Nicola Savino ha deciso di lasciare Mediaset: ecco dove lo vedremo in tv Photo Credits: Kikapress, Ufficio Stampa Mediaset Music: "Summer" from Bensound.com

