GfVip, Paola Di Benedetto vince e il fidanzato Federico Rossi esulta così su Twitter: «Sei la persona che amo»

Grande Fratello Vip, è stata Paola Di Benedetto a vincere la quarta edizione del reality show di casa Mediaset. Un successo non scontato che ha fatto esultare su Twitter il fidanzato Federico Rossi. «Non so cosa dire... Se non che ha vinto la persona che amo». Lo scrive sul suo profilo twitter Federico Rossi, il cantante del duo Benji & Fede. Paola Di Benedetto ha vinto nonostante i rumours che pronosticavano tutt'altro risultato, e ha donato l'intero montepremi, pari a 100mila euro, alla Protezione Civile per il contrasto al coronavirus.

GF Vip, Paola Di Benedetto vince e devolve il montepremi in beneficenza alla Protezione civile



Non so cosa dire... Se non che ha vinto la persona che amo ❤️ #GFVIP — Fede (@fedefederossi) April 8, 2020

Chi è Paola Di Benedetto. Nata a Vicenza l’8 gennaio del 1995, Paola Di Benedetto è legatissima alla famiglia e al fratello gemello,che le ha fatto anche una dolce sorpresa durante la in diretta del Grande Fratello Vip. Paola oltre ad essere stata Madre Natura spesso è stata al centro del gossip, per via delle sue relazioni sentimentali. Per ben tre anni e mezzo, infatti, Paola ha avuto una relazione con Matteo Gentili, poi Francesco Monte conosciuto all'Isola dei famosi. La storia d'amore tra i due finisce presto e male. Ma l'amore bussa ancora una volta al cuore di Paola che incontra Federico Rossi, del duo Benji e Fede.

🎊💁🏻‍♀️ PAOLA DI BENEDETTO VINCE LA QUARTA EDIZIONE DI #GFVIP! 🍾 🎉 pic.twitter.com/vtCLAONb7B — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 8, 2020

