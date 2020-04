In seguito all'insorgere di febbre e di difficoltà respiratorie, a quanto si apprende, Lucia Annunziata è stata ricoverata ieri sera presso l'ospedale Spallanzani. Sono in corso accertamenti e la giornalista, che è stata trasportata in ambulanza dalla saua abitazione, è stata sottoposta anche a tampone per verificare se i sintomi manifestati siano da far risalire al Covid-19.

