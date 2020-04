© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo dal fascino irresistibile, interprete di alcuni dei ruoli più carismatici dei grandi classici del cinema, diretto da registi come George Cukor, Howard Hawks e Alfred Hitchcock. Nessuno comeha divertito così tante persone per così tanto tempo, cimentandosi brillantemente nei generi più disparati, dalla commedia al dramma facendo apparire tutto molto facile e spontaneo. Nessuno è stato più ammirato e adorato dai colleghi attori per il talento, il garbo, la sagacia e lo charme. Ma chi era veramente Cary Grant? Lo svela il documentario Cary Grant dietro lo specchio, in onda mercoledì 8 aprile alle 23.30 su Rai5. Geloso della sua vita privata, Grant si esponeva di rado in pubblico. Questo filmato tenta di esplorare il mondo interiore dell’attore attingendo alla sua autobiografia, tutt’ora inedita, insieme a estratti di interviste e filmati poco noti girati dall’attore con la sua cinepresa. Grant aveva lo sguardo del regista e attraverso le sue riprese ci consente di esplorare il suo mondo interiore.