Netflix, il trailer che “rompe” gli schermi delle tv: furia degli utenti in Brasile

Uno spot di Netflix che spacca. Alcuni utenti della celebre piattaforma di streaming si sono infuriati per il nuovo trailer brasiliano di The Gray Man, il film con Ryan Gosling e Chris Evans, che ha spaventato molti spettatori. Il video di presentazione della pellicola termina con dei proiettili che colpiscono lo schermo dell’utente e lo infrangono in vari punti. L’effetto speciale è molto curato e il risultato è decisamente credibile. Tanto che sono stati in molti a crederci e, addirittura, a spaventarsi.

Ryan Gosling per “The Gray Man”: «Interpreto una spia che preferirebbe rimanere sul divano a guardare Netflix»

Un trailer che “spacca”

È così che diverse persone si sono riversate su Twitter per esprimere la loro paura, ma anche la loro disapprovazione, quando hanno visto “esplodere” il loro schermo. Uno uno spavento gratuito ed evitabile? «Ho fatto un urlo con questa pubblicità» scrive qualcuno, «Che nervoso con questo spot di Netflix che rompe la TV: per l’amor di Dio, questa TV è l’unica cosa che ho nella vita» twitta qualcun altro. E ancora: «Lo spavento che ho avuto con quella pubblicità di Netflix!».