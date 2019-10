Netflix e Mediaset, annunciata alleanza da 200 milioni di dollari: «Siamo complementari»

Una finestra per portare la creatività italiana nel mondo. Una finestra di 7 film, ideata per accorciare la distanza di trasmissione tra la messa in onda su Netflix e poi in tv, su Mediaset. Un valore complessivo di 200 milioni di euro in due anni. «Noi siamo complementari», ha detto Reed Hastings fondatore e Ceo Netflix, annunciando ufficialmente l'accordo. Per Alessandro Salem, direttore generale contenuti Mediaset, la nuova avventura tra i due colossi sarà anche un'opportunità per donare visibilità a talenti italiani, che realizzeranno i sette film. La partnership è modellata su quelle che Netflix ha già con altri grandi broadcaster di altri Paesi in cui opera.

LEGGI ANCHE Netflix e Sky per Sky Q, nasce l'alleanza tra le due mega piattaforme tv

Questo è il primo passo in un mondo che non deve avere barriere e che vuole valorizzare quanto facciamo in Italia», ha detto Salem, facendo le veci di Pier Silvio Berlusconi, assente perchè «indisposto». Le prime produzioni frutto dell'accordo dovrebbero essere trasmesse da Netflix già l'anno prossimo. Dodici mesi mesi dopo, è previsto il passaggio su Canale 5. Poi, chi lo sa, in sala, anche se questo passaggio non è ancora previsto (pur senza essere escluso). L'accordo è stato annunciato oggi, martedì 8 ottobre, alla Galleria Nazionale D'arte Moderna di via Antonio Gramsci a Roma. Negli scorsi giorni era già stato anticipato da Variety, dopo che da mesi ormai si rincorrevano le indiscrezioni sulla partnership, seppur in assenza di conferme. A luglio Pier Silvio Berlusconi aveva preannunciato che «con Netflix e Amazon abbiamo conversazioni e un buon rapporto». In particolare, «non vediamo Netflix come un nemico» aveva detto, anche perchè «il loro modello di business non è basato sulla pubblicità» e poi perchè «la tv generalista non morirà mai». La partnership è modellata su quelle che Netflix ha già con altri grandi broadcaster di altri Paesi in cui opera.

LEGGI ANCHE Netflix e Mediaset, pronta l'alleanza: sette film in coproduzione

Ultimo aggiornamento: 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA