Waffles + Mochi”, nuova serie prescolare con Michelle Obama: su Netflix dal 16 marzo con 10 episodi

Netflix annuncia “Waffles + Mochi”, la nuova serie originale prescolare con la partecipazione di Michelle Obama. Prodotta da Higher Ground, la casa di produzione di Barack e Michelle Obama, Waffles + Mochi sarà disponibile su Netflix dal 16 marzo con 10 episodi. Erika Thormahlen e Jeremy Konner sono gli showrunner e produttori esecutivi insieme a Tonia Davis, Priya Swaminathan, Barack e Michelle Obama.

«Non potrei essere più entusiasta di far parte di questo divertente, commovente e semplicemente magico show, e non lo dico solo per via del carrello della spesa volante», afferma Michelle Obama, «Mi sarebbe piaciuto che Waffles + Mochi fosse esistito quando le mie figlie stavano crescendo, perché è il tipo di programma divertente da seguire con tutta la famiglia, capace al tempo stesso di dare ai genitori la certezza che, guardandolo, i loro piccoli stanno imparando qualcosa»

Sinossi: C’erano una volta, nella Terra dei Surgelati, due migliori amici di nome Waffles e Mochi con un sogno comune: diventare chef! L'unico problema è che tutto quello che cucinavano era fatto di ghiaccio. Quando questi due amici del gusto vengono improvvisamente assunti come dipendenti di uno stravagante supermercato, inizia per loro l'avventura culinaria della vita. Con l'aiuto di volti nuovi e amichevoli come la signora Obama, la proprietaria del supermercato, e un magico carrello della spesa volante come guida, Waffles e Mochi partono per un viaggio alla scoperta di cucine, ristoranti, fattorie e case di tutto il mondo, cucinando ricette con ingredienti di tutti i giorni insieme a rinomati chef, cuochi casalinghi, bambini e celebrità.

Che stiano raccogliendo patate nelle Ande del Perù, assaggiando spezie in Italia o preparando miso in Giappone, questi curiosi esploratori scoprono la meraviglia del cibo e scoprono che ogni pasto è un'occasione per fare nuove amicizie. Waffles + Mochi è un invito entusiasmante per far cucinare insieme bambini e adulti in cucina e connettersi alle culture di tutto il mondo.

