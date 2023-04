Martedì 11 Aprile 2023, 09:33

«Qualche volta arrivavano anche sputi, dalla platea. Devi essere stoico, quando è così. Andare avanti, nonostante tutto, e finire il tuo numero a testa alta. Alla fine la strada si rivela la più grande gavetta per un artista. Forse è perché anche io ho cominciato da lì che sento una particolare affinità a questo format e ai talenti che raccontiamo», dice Nek.

Dalla Strada al Palco, stasera in tv la terza puntata: gli ospiti



Stasera Filippo Neviani - questo il vero nome del 51enne cantautore emiliano - torna su Rai2 alle 21.20 con la terza puntata della seconda edizione di Dalla strada al palco, lo show che lo vede condurre gli spettatori nel variopinto mondo degli artisti di strada, che si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio ed alcuni ospiti vip. Stasera in tv ci saranno Nino Frassica e J-Ax. Gli artisti selezionati andranno direttamente in finale insieme a quelli della prima e della seconda puntata: martedì prossimo saranno quindici in totale i busker che si contenderanno il premio di miglior artista di strada d'Italia. Intanto Nek si prepara a tornare a condividere i palchi con l'amico Francesco Renga, insieme al quale ha appena pubblicato il nuovo singolo L'infinito più o meno (il tour congiunto partirà dall'Auditorium il 2 luglio e il 5 settembre vedrà i due esibirsi insieme all'Arena di Verona).