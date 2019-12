Nathalie Caldonazzo a Vieni da me: «Con Troisi amore puro, con Ippoliti un film horror»

ROMA - Nathalie Caldonazzo a Vieni da me : «Andrea Ippoliti? Non lo voglio più vedere, è stato un film dell'orrore». Oggi, l'ex concorrente di Temptation Island è stata ospite del salotto di Caterina Balivo. Nathalie Caldonazzo si è raccontata a cuore aperto, dalla storia finita male con Andrea Ippoliti al grande amore con Massimo Troisi. L'attrice ha parlato anche di un momento molto doloroso della sua vita, quando Troisi fu ricoverato per un mese e mezzo in America e lei fu accanto a lui in ospedale.

Ecco la sua testimonianza: «Fu ricoverato per un mese e mezzo, eravamo io e lui da soli in America, avevo 24 anni. Chiamavo la famiglia ma alla fine nessuno venne per un motivo o per l’altro. Ci fu un’operazione di urgenza al cuore. Purtroppo non andò bene. Lui con quel pigiama bianco e gli occhioni spauriti mi faceva tenerezza, mi sembrava Pulcinella. I dottori mi dissero che l’operazione era andata malissimo e non sapevano nemmeno se ce l’avesse fatta a tornare in Italia. Siamo tornati devastati, io pesavo 49 kg, lui forse un po’ di più. Decise di fare il Postino, film bellissimo. Però se non l’avesse fatto forse sarebbe ancora vivo perché prima doveva fare un trapianto. Con lui è stato amore puro».

Nathalie Caldonazzo ha parlato anche del suo ex Andrea Ippoliti e lo ha definito un amore tossico. «È stata la delusione più grande della mia vita. Non pensavo di provare una sensazione da film horror. Una storia in cui credevo tantissimo, ho rinunciato al 90% di me stessa e mi sono ritrovata in una realtà scioccante».

