Natale e Quale Telethon, dodici protagonisti e la partecipazione di Gerry Scotti

Domenica 17 dicembre torna in diretta alle ore 20.35 su Rai 1 "Natale e Quale", una puntata speciale di "Tale e Quale Show" dedicata a Telethon, la Fondazione per la ricerca biomedica verso la cura delle malattie genetiche rare. Come sempre la conduzione e la direzione artistica sono affidate a Carlo Conti.

Questa speciale puntata natalizia chiuderà gli appuntamenti "charity" che la RAI ha predisposto per la settimana Telethon 2023, accogliendo lo speciale numeratore che indicherà la cifra raccolta in tutta la settimana di donazioni e nel corso della trasmissione.

Nello Speciale i dodici rtisti in gara proporranno ciascuno un celebre personaggio, italiano o internazionale, che nel corso della sua carriera abbia interpretato e portato al successo una canzone della tradizione natalizia passata e attuale.

I protagonisti che si contenderanno la vittoria finale sono Ilaria Mongiovì, Jessica Morlacchi, Jasmine Rotolo, Lidia Schillaci, Antonino, Paolo Conticini, Massimo Di Cataldo, Luca Gaudiano (vincitore dell'edizione di "Tale e Quale Show" dello scorso novembre), Alessandro Greco, Lorenzo Licitra, Agostino Penna, Valerio Scanu. Ormai "ripetente ad honorem", tornerà anche Gabriele Cirilli. Tutti canteranno dal vivo, sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. In veste natalizia anche la super giuria, composta dalla "regina" Loretta Goggi, da Giorgio Panariello e da Cristiano Malgioglio. A loro si aggiungerà come 4° giudice un Gerry Scotti "più vero del vero", e altri ospiti coloreranno la puntata di allegria e ottimismo.

Il meccanismo della serata sarà quello classico di "Tale e Quale Show": al termine delle esibizioni i protagonisti saranno votati dalla giuria e potranno esprimere le proprie preferenze per il collega che ritengono più meritevole

. Anche in questa puntata i telespettatori potranno esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter: le tre esibizioni più ‘acclamate’ da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. In più, è stato deciso uno speciale riconoscimento per il protagonista che, nel corso della su esibizione, avrà raccolto la cifra più alta in donazioni: 5 punti che saranno utili alla sua classifica ma, soprattutto, saranno preziosi per la ricerca Telethon. Al termine della puntata l'Artista che avrà ottenuto il punteggio più alto sarà decretato il "Campione di Natale e Quale - Telethon" 2023.

I protagonisti, nell’arco del loro percorso, saranno seguiti dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli.