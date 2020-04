Natale di Roma, lo show di Max Giusti davanti al Campidoglio: stasera su Raidue

Ultimo aggiornamento: 20:27

risale, di notte, una scalinata deserta del, percorre la piazza, spalanca portoni, 'salutà la Lupa. Poi prende posto su una terrazza con vista sui Fori Imperiali. «Sono da solo, è un pò strano ma bello. Oggi è il Natale diauguri Roma» dice. È quanto è mostrato in un video pubblicato su Facebook dalla sindaca di Roma«Ecco una breve anteprima dello spettacolo-omaggio alla Città Eterna che abbiamo realizzato per il Natale di Roma - spiega Raggi - È stato prodotto grazie alla collaborazione gratuita di un gruppo di professionisti per celebrare i 2.773 anni di vita della nostra città. Ma anche per mandare a tutti gli italiani un messaggio di speranza. Ho chiesto a Max Giusti di interpretarlo e lo ringrazio per la sua disponibilità e gentilezza. Lo spettacolo andrà in onda stasera su Rai2 durante la trasmissione Patriae e domani in versione integrale sui canali social di Roma Capitale. Abbiamo voluto rendere omaggio alla nostra meravigliosa città, Capitale degli italiani, simbolo di grande forza. Con questa stessa forza, ne sono certa, Roma e l'Italia si rialzeranno. Insieme ce la faremo».