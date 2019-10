Nadia Toffa, Alessia Marcuzzi e il commovente video dell'amica su Instagram: «Sei Bella»

E' passato più di un mese dalla morte di Nadia Toffa, morta il 13 agosto dopo aver combattuto contro un tumore. E la sua assenza continua a farsi sentire tra gli amici, i colleghi, le tante persone che l'hanno amata. Alessia Marcuzzi, che con Nadia Toffa ha condiviso Le iene, oggi ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui Nadia balla al tramonto. «Bella che sei...», ha commentato. L'immagine è in controluce ma il popolo del web ha subito riconosciuto la conduttrice scomparsa che stasera proprio dai suoi ex colleghi verrà celebrata.

Nadia Toffa, stasera la prima puntata senza di lei: una reunion di 100 Iene per un grande abbraccio



Stasera infatti cento Iene si riuniranno in ricordo di Nadia Toffa. Sarà l'omaggio della famiglia di Le Iene show , di cui stasera va in onda la prima puntata della nuova stagione su Italia 1, alle 21,25, alla conduttrice morta lo scorso agosto a 40 anni. Da Luciana Littizzetto, a Simona Ventura, Claudio Bisio, Alessandro Cattelan, Geppi Gucciari, Luca e Paolo, Enrico Lucci, Fabio Volo, Enrico Brignano, un lungo elenco di tutti quelli che in 23 anni hanno collaborato al programma, si ritrovano insieme per un grande abbraccio, indossando la divisa delle Iene.

Durante la prima puntata dello show, in onda tutti i martedì e condotta proprio da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, accompagnati dalle voci della Gialappas band, sarà trasmesso anche l'ultimo video di Nadia Toffa.



